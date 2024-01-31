Суд рассмотрит в закрытом режиме иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,8 млрд руб.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду решил рассмотреть в закрытом режиме иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,8 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда. В одном производстве также рассматривается встречный иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей. На заседании представитель "Роснефти" просил суд провести слушание в закрытом режиме. Представитель "Транснефти" просила отложить заседание в связи с поздним получением встречного иска и неготовностью отзыва на него. Кроме того, представитель "Транснефти" высказала мнение, что суд не должен был принимать к производству встречный иск. "У этих исков "разный субъектный состав и разная подсудность". Судья попросила журналистов удалиться из зала для выступления представителя "Роснефти", который оглашал мотивацию своего ходатайства о закрытом заседании.

Заявление "Транснефти" поступило 31 августа.

16 января 2024 года суд зарегистрировал встречный иск "Роснефти" на 6,1 млрд рублей.

Как сообщалось, иск на 4,8 млрд руб. "Транснефть" подала к "Роснефти" 31 августа 2023 года. Предварительное заседание было назначено на 15 ноября, основное назначено на 31 января 2024 года.

До этого в судах рассматривались обоюдные иски компаний из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. Однако в конце ноября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей. Через неделю Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей.

Суд рассматривал оба дела в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство по иску "Роснефти" подал ее представитель, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб РФ.

Во второй половине апреля 2019 года из-за превышения уровня содержания хлорорганических соединений в нефти транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора на три недели нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. Компенсацию убытков из-за данной ситуации должна была организовать "Транснефть".

Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.