"Роснефть" подала встречный иск к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" подала встречное заявление о взыскании 6,1 млрд рублей убытков в рамках иска "Транснефти" к НК на 4,8 млрд рублей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Согласно документу, размещенному в арбитражной картотеке, суд принял к производству встречное исковое заявление, поданное 16 января.

Как сообщалось, иск на 4,8 млрд руб. "Транснефть" подала к "Роснефти" 31 августа. Суть претензий в карточке дела не отражена. Предварительное заседание было назначено на 15 ноября, но потом перенесено на 31 января.

До этого в судах рассматривались обоюдные иски компаний из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. Однако в конце ноября Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей. Через неделю Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей.

Во второй половине апреля 2019 года из-за превышения уровня содержания хлорорганических соединений в нефти транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора на три недели нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. Компенсацию убытков из-за данной ситуации должна была организовать "Транснефть".

Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.