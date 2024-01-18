"Роснефть" заявила встречный иск по делу с "Транснефтью" на 5 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы встречный иск в рамках разбирательства с "Транснефтью" на сумму почти в 5 млрд рублей. По данным картотеки, компания обратилась в суд 16 января.

31 августа "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 4,8 млрд рублей. Суть претензий в карточке дела не отражена. Предварительное заседание было назначено на 15 ноября, а потом перенесено на 31 января.

До этого в судах рассматривались обоюдные иски компаний из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. 20 ноября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей. Через неделю Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей.

Во второй половине апреля 2019 года из-за превышения уровня содержания хлорорганических соединений в нефти транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора на три недели нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии.

Компенсацию убытков из-за данной ситуации должна была организовать "Транснефть".

Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд рублей. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.