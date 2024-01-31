Boeing резко сократил убыток в IV квартале, увеличил выручку на 10%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток до минимума в четвертом квартале и нарастил выручку, при этом скорректированный убыток и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре 2023 года составил $30 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по сравнению с $663 млн, или $1,06 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированный убыток составил 47 центов на акцию.

Выручка выросла на 10%, до $22,02 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне 78 центов на акцию, выручку - в $21,14 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в четвертом квартале увеличилась на 13% и достигла $10,48 млрд при прогнозе в $9,98 млрд, продажи подразделения оборонной и космической техники в минувшем квартале повысились на 9% - до $6,75 млрд, также превысив прогноз в $6,16 млрд.

За прошлый квартал компания поставила 157 самолетов, включая 107 самолетов модели MAX, и получила 611 новых заказов. За год в целом поставки выросли до 528 самолетов с 480 единиц в 2022 году.

Портфель заказов компании на конец декабря оценивался в $520 млрд и насчитывал свыше 5,6 тыс. самолетов.

Котировки акций Boeing растут на 0,9% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года рыночная стоимость корпорации упала на 23,1% из-за приостановки полетов самолетов модели 737-9 MAX в США после инцидента в Портленде, где воздушное судно потеряло дверь на высоте 5 км.