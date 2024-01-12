В США начали проверку в отношении Boeing из-за оторвавшейся в полете двери

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) инициировало официальное расследование в отношении Boeing Co. после инцидента с самолетом Alaska Airlines.

Регулятор намерен проверить, действительно ли Boeing не смог обеспечить соответствие готовой продукции утвержденной конструкции, а также безопасность ее эксплуатации в соответствии с правилами FAA, говорится в его заявлении.

Неделей ранее самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

"Этот инцидент не должен был случиться никогда и не должен произойти снова", - заявили в FAA.

Сроки возврата самолетов 737 MAX 9 в эксплуатацию "будут определяться безопасностью, а не скоростью", отмечается в сообщении регулятора.

Акции Boeing подешевели на 2,3% по итогам торгов в четверг. С момента происшествия с самолетом Alaska Air Group их стоимость снизилась почти на 11%.