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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Заказы промпредприятий США в январе упали максимально с апреля 2020 года

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В январе 2024 года заказы промышленных предприятий США уменьшились на 3,6% к декабрю на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing Co., сообщило Министерство торговли страны. Это самый значительный спад с апреля 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 3,1%.

В декабре, по уточненным данным, объем заказов сократился на 0,3%, а не вырос на 0,2%, как было объявлено ранее.

Спрос на транспортное оборудование в январе сократился на 16,2%, первичные металлы - на 1,9%. Заказы на компьютеры и другую электронную продукцию выросли на 1,3%, электрическое оборудование, приборы и компоненты - на 0,9%.

Заказы промпредприятий без учета транспортного оборудования уменьшились в позапрошлом месяце на 0,8%.

Boeing США Минторговли
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