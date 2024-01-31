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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Бюджет получил от windfall tax 318,8 млрд руб., около 1% из них - по ставке 10%

Бюджет получил от windfall tax 318,8 млрд руб., около 1% из них - по ставке 10%
Фото: Владислав Шатило/RBC/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Общие поступления налога на сверхприбыль составили 318,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей было зачислено за 2024 год, то есть эта сумма была исчислена по ставке 10%, свидетельствуют данные Минфина РФ, опубликованные в среду.

О поступлении 315 млрд рублей налога министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал еще в конце декабря.

Поступлений в 2024 году по базовой ставке налога - 10% - Минфин изначально не ожидал. Все потенциальные плательщики налога, публично комментировавшие свои планы, анонсировали намерение воспользоваться 5%-ной опцией.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., был введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен был быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчислялась налогоплательщиками самостоятельно.

Однако при этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Минфин рассчитывал пополнить бюджет-2023 на 300 млрд рублей за счет windfall tax.

Минфин в сообщении в среду еще раз отметил, что этот налог является разовой мерой и взимать повторно его не планируется.

Минфин РФ
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