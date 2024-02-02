"Северсталь" заплатила windfall tax в размере 5,9 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль в размере 5,913 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании за 2023 год.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако сумму налога можно было снизить в два раза - до ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

"Северсталь" ранее сообщала, что планирует уплатить windfall tax до конца ноября 2023 года.