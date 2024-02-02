Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

"Северсталь" заплатила windfall tax в размере 5,9 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль в размере 5,913 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании за 2023 год.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако сумму налога можно было снизить в два раза - до ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

"Северсталь" ранее сообщала, что планирует уплатить windfall tax до конца ноября 2023 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с освобождением заложников

ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с освобождением заложников

В Сирии сообщили об очередном обстреле Израилем окрестностей Дамаска

МЧС Киргизии не исключает, что авария на ТЭЦ Бишкека случилась из-за диверсии

Что случилось этой ночью: пятница, 2 февраля

Глава кабмина Киргизии вылетел из Алма-Аты в Бишкек из-за аварии на ТЭЦ

Сенат США проголосует по законопроекту о границе на будущей неделе

Суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле

Суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле
Обострение палестино-израильского конфликта

США ввели санкции в отношении четверых израильтян

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил, что ХАМАС предварительно одобрил сделку по заложникам

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });