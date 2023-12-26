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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Минфин собрал windfall tax на 5% больше ожиданий

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Поступления налога на сверхприбыль превысили ожидания Минфина на 5%, сообщил телеканалу "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов.

ЭкономикаБюджет РФ получил от windfall tax 305 млрд руб.Бюджет РФ получил от windfall tax 305 млрд руб.Читать подробнее

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Однако при этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Минфин рассчитывал пополнить бюджет-2023 на 300 млрд рублей за счет windfall tax.

"Мы даже перевыполнили наши планы. В бюджете было заложено 300 млрд, на сегодняшний день эта цифра - 315. 315 млрд рублей уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", - сказал министр финансов.

Поступлений в 2024 году по базовой ставке налога, 10%, Минфин изначально не ожидал. Все потенциальные плательщики налога, публично комментировавшие свои планы, анонсировали намерение воспользоваться 5%-ной опцией. Силуанов подтвердил, что компании так и поступили. "Да, 5% лучше, чем 10%", - сказал он.

Антон Силуанов Минфин
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