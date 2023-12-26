Минфин собрал windfall tax на 5% больше ожиданий

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Поступления налога на сверхприбыль превысили ожидания Минфина на 5%, сообщил телеканалу "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Однако при этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Минфин рассчитывал пополнить бюджет-2023 на 300 млрд рублей за счет windfall tax.

"Мы даже перевыполнили наши планы. В бюджете было заложено 300 млрд, на сегодняшний день эта цифра - 315. 315 млрд рублей уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", - сказал министр финансов.

Поступлений в 2024 году по базовой ставке налога, 10%, Минфин изначально не ожидал. Все потенциальные плательщики налога, публично комментировавшие свои планы, анонсировали намерение воспользоваться 5%-ной опцией. Силуанов подтвердил, что компании так и поступили. "Да, 5% лучше, чем 10%", - сказал он.