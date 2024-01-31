Mastercard увеличила квартальную выручку на 13%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская компания Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2023 года, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка оказалась на уровне прогнозов.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $2,8 млрд, или $2,97 в расчете на акцию, по сравнению с $2,5 млрд, или $2,62 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,18 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet ($3,08 на акцию).

Квартальная выручка Mastercard повысилась на 13%, до $6,5 млрд, совпав с консенсус-прогнозом. Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 11%.

Общий объем платежей с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 10%, до $2,4 трлн, а объем трансграничных сделок увеличился на 18%.

В первом квартале 2024 года компания ожидает роста выручки на уровне нижней границы диапазона 10-13% (low end of low double digits). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 12%.