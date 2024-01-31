Инфляция в РФ с 23 по 29 января ускорилась до 0,16%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 23 по 29 января 2024 года составила 0,16% после 0,07% с 16 по 22 января, 0,13% с 10 по 15 января (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) и 0,26% с 1 по 9 января (также из-за праздников более длинный период замера цен), сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 29 января составил 0,62%.

Из данных за 29 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 января замедлилась до 7,32% с 7,37% на 22 января и 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,24% (с 7,28% на 22 января), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2023 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 23 по 29 января значительно подорожали: капуста - на 3,3%, огурцы - на 2,6%, свекла - на 2,0%, морковь - на 1,4%, лук и бананы - на 1,1%, картофель и яблоки - на 1,0%, баранина - на 0,9%, говядина, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,5%, вермишель, рис и водка - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на яйца куриные - на 1,0%, мясо кур - на 0,5%, свинину, масло подсолнечное, помидоры и крупу гречневую - на 0,3%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры - на 0,2%, но одновременно снизились цены на смартфоны - на 0,8%.

Цены на бензин автомобильный в среднем практически не изменились, дизельное топливо подешевело на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась с 23 по 29 января на 4,7% (с 16 по 22 января снизилась на 1,1%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении ЦБ.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорилось в пресс-релизе. Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2024 год равен 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.