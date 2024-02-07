Инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля составила 0,16%

В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,2%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля 2024 года составила 0,16% после также 0,16% с 23 по 29 января, 0,07% с 16 по 22 января, 0,13% с 10 по 15 января (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) и 0,26% с 1 по 9 января (также из-за праздников более длинный период замера цен), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 5 февраля составил 0,11%, с начала года - 0,78%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 февраля замедлилась до 7,22% с 7,32% на 29 января и 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец января Росстат опубликует 14 февраля.

Цены на продукты

За период с 30 января по 5 февраля значительно подорожали: огурцы - на 4,6%, капуста - на 4,2%, свекла - на 2,3%, морковь - на 1,6%, лук - на 1,3%, картофель и яблоки - на 0,9%, черный чай и помидоры - на 0,6%, говядина, молоко, сметана и соль - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на яйца - на 0,7%, мясо кур - на 0,5%, крупу гречневую - на 0,4%, пшено - на 0,3%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров выросли цены на шампуни - на 0,5%, доски обрезные - на 0,3%. Одновременно снизились цены на электропылесосы - на 0,9%, смартфоны - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась с 30 января по 5 февраля на 1,8% (с 23 по 29 января выросла на 4,7%).

Комментарий Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 5 февраля на уровне 7,27% (после 7,24% на 29 января), соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Минэкономразвития высчитывает годовую инфляцию из среднесуточных данных за весь февраль 2023 года, поэтому их оценка иногда отличается от расчетов ЦБ.

"За неделю с 30 января по 5 февраля на потребительском рынке инфляция составила 0,16%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,26%. На плодоовощную продукцию цены изменились на 1,70%, на остальные продукты питания на 0,10%. На непродовольственные товары на отчетной неделе сохранились околонулевые темпы роста цен (0,02%). В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,18% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении ЦБ.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорилось в пресс-релизе. Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2024 год равен 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.