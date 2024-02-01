Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе снизился с 54,6 до 52,4 пункта

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2024 года составил 52,4 пункта, опустившись с декабрьских 54,6 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Значение индекса стало самым низким за последние шесть месяцев, оставшись при этом на положительной территории.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

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