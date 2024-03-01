Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в феврале поднялся до 54,7 пункта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2024 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 54,7 пункта, поднявшись с январских 52,4 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Как показали последние данные, улучшение операционных условий в секторе стало самым стремительным с 2017 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Рост новых заказов в феврале оказался самым быстрым с 2011 года: этому способствовали высокий клиентский спрос, внедрение новых видов продукции и успешные инициативы по реализации продукции. При этом давление на общее число заказов продолжило оказывать снижение новых экспортных заказов (четвертый месяц подряд), ставшее самым резким почти за год.

Рост производства в "обработке" стал самым сильным с марта 2019 года.

Компании в феврале возобновили активность по найму сотрудников (после январского "застоя"): численность работников росла пятнадцатый месяц из шестнадцати последних.

Увеличение числа сотрудников позволило ослабить нагрузку на мощности, объемы незавершенных работ в прошлом месяце сокращались заметными темпами.

Производственные издержки тем временем существенно возросли в феврале: давление оказывали высокие затраты на транспортировку, цены поставщиков и стоимость сырья.

Несмотря на увеличение издержек, отпускные цены при этом росли самыми медленными с июня 2023 года темпами.

В целом компании с оптимизмом смотрели на перспективы производства в ближайшие 12 месяцев. Степень деловой уверенности оказалась самой высокой за семь месяцев на фоне запланированных инвестиций в новое оборудование и надежды на дальнейшее расширение новых заказов.