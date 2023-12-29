Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 56,2 пункта

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2023 года составил 56,2 пункта, значительно поднявшись с ноябрьского значения 52,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Рост активности в секторе стал самым резким с августа. Поставщики услуг отмечали сильный спрос и ускорившийся рост новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 55,7 пункта по сравнению с 52,4 пункта в ноябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.