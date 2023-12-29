Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 56,2 пункта

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2023 года составил 56,2 пункта, значительно поднявшись с ноябрьского значения 52,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Рост активности в секторе стал самым резким с августа. Поставщики услуг отмечали сильный спрос и ускорившийся рост новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 55,7 пункта по сравнению с 52,4 пункта в ноябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

S&P Global PMI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Dow Jones обновил исторический максимум

Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Dow Jones обновил исторический максимум

"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

Миллер анонсировал контракты на поставку газа в Киргизию, Казахстан, Узбекистан

New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей

New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Основной производитель куриных яиц в Липецкой области ограничил отпускные цены

Основной производитель куриных яиц в Липецкой области ограничил отпускные цены
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });