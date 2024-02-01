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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Саудовская Аравия планирует доразместить акции Saudi Aramco на $10 млрд

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия может вернуться к плану доразмещения акций нефтекомпании Saudi Aramco уже в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, власти страны работают с группой консультантов, рассчитывая привлечь не менее 40 млрд саудовских риялов ($10 млрд) за счет продажи акций компании на бирже Эр-Рияда.

Окончательного решения о сроках размещения пока не принято, саудовские власти могут вновь отложить этот процесс, сообщили источники.

Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму порядка $30 млрд.

Капитализация компании составляет чуть более $2 трлн. Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит около 90% акций Aramco, еще 8% акций компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Акции Aramco подешевели на 2,2% по итогам торгов в среду, до 30,6 рияла. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3,3%.

Saudi Aramco Саудовская Аравия
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