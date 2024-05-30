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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Эр-Рияд готовится к доразмещению акций Saudi Aramco на $10 млрд 2 июня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия готовится официально начать процесс размещения очередной порции акций нефтекомпании Saudi Aramco в ближайшее воскресенье 2 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Объем размещения может превысить $10 млрд.

Прием заявок на участие в доразмещении акций Aramco, как ожидается, завершится в следующий четверг, отмечают источники. По их словам, бумаги компании могут быть предложены инвесторам с 10%-ным дисконтом к рыночной цене. Дисконт, однако, может оказаться меньше в случае высокого спроса.

Интерес к сделке уже проявили ближневосточные и европейские инвесторы, потенциальный объем заявок превышает $10 млрд, говорят источники агентства.

Ранее Bloomberg сообщал, что Саудовская Аравия намерена привлечь Citigroup Inc. Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc для организации доразмещения акций Aramco. Также к сделке будет привлечен Saudi National Bank, отмечают собеседники агентства.

Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму около $30 млрд. Капитализация компании составляет 7,03 трлн риялов ($1,9 трлн). С начала 2024 года бумаги Aramco подешевели на 12% и в настоящее время торгуются по цене чуть выше 29 риялов по сравнению с ценой IPO в 32 рияла.

Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит более 82% акций Aramco, еще 16% компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF), отмечает The Wall Street Journal. Ранее газета сообщила со ссылкой на свои источники, что Саудовская Аравия на этой неделе объявит о планах размещения акций Aramco на $10-20 млрд.

Citigroup HSBC PIF Saudi Aramco Саудовская Аравия Saudi National Bank
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