Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Международный депозитарий Euroclear по итогам 2023 года получил около 4,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, говорится в отчете компании.

Такие процентные доходы обусловлены двумя факторами: преобладающими процентными ставками и суммой остатков денежных средств, которые инвестируются Euroclear.

С учетом бельгийского корпоративного налога эти доходы в 2023 году принесут бельгийскому государству налоговые поступления в размере 1,085 млрд евро.

Ранее сообщалось, что в 2022 году процентные доходы от инвестирования заблокированных в Euroclear российских активов по итогам 2022 года составили 821 млн евро. Таким образом, в 2023 году полученные доходы оказались в 5,5 раза больше, чем в 2022 году. За 2022-2023 годы доходы превысили 5,2 млрд евро.

Одним из последствий санкций является то, что заблокированные купонные выплаты и задолженность подсанкционных организаций приводят к накоплению денежных средств на балансе Euroclear Bank, входящего в состав группы. Баланс Euroclear Bank в 2023 году увеличился на 38 млрд евро, до 162 млрд евро. Как сообщалось ранее, за 2022 год по этой же причине баланс Euroclear Bank увеличился на 99 млрд евро, до 124 млрд евро. Следовательно, суммарное увеличение баланса за 2022-2023 годы составило 137 млрд евро.

Дополнительные прямые расходы Euroclear, связанные с управлением российскими санкциями, за 2023 год оцениваются в 62 млн евро. Международные санкции и российские контрмеры привели к потере активности от подпавших под санкции клиентов и российских ценных бумаг, что отрицательно сказалось на доходах от бизнеса, потери оцениваются в 24 млн евро.

Депозитарий отмечает, что в 2023 году различные стороны оспаривали последствия применения санкций, при этом значительное количество судебных разбирательств продолжалось почти исключительно в российских судах. Истцы инициировали судебное разбирательство, направленное, главным образом, на получение доступа к активам, заблокированным в Euroclear. Несмотря на все юридические действия, предпринятые Euroclear, и привлеченные значительные ресурсы, вероятность неблагоприятных решений в российских судах высока, говорится в отчете. Euroclear продолжит защищать себя от всех судебных исков.

Европейская комиссия рассматривает различные варианты использования прибыли, полученной от реинвестирования санкционных сумм, принадлежащих финансовым учреждениям, включая Euroclear, для финансирования восстановления Украины. Euroclear ориентирован на минимизацию потенциальных юридических и операционных рисков, которые могут возникнуть у нее и ее клиентов в связи с реализацией любых предложений Европейской комиссии. Компания продолжает действовать прозрачно с участием всех заинтересованных органов и удерживать прибыль, связанную с международными санкциями, применимыми к российским активам, до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания по распределению или управлению такой прибылью.

Европейские центральные депозитарии Euroclear и Clearstream с конца февраля 2022 года перестали осуществлять в стандартном режиме операции по счетам российского центрального депозитария НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу "Московской биржи").