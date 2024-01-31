Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Апелляция поддержала взыскание с Euroclear 98 млн руб. и $58 млн в пользу Росбанка

Апелляция поддержала взыскание с Euroclear 98 млн руб. и $58 млн в пользу Росбанка
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в ноябре удовлетворил иск Росбанка о взыскании с Euroclear Bank 98,216 млн рублей и $57,986 млн.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Банк в сентябре обратился с иском в суд в связи с блокировкой средств на счетах в Euroclear. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Росбанк по итогам третьего квартала 2023 года занял 12-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Сейчас в российских судах находится более ста исков к Euroclear. Первым дело против европейского депозитария из-за блокировки активов выиграл банк "Санкт-Петербург", подавший иск в сентябре 2022 года.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь, европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Euroclear Евросоюз Росбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Polymetal сохраняет план продать активы в России до конца I квартала

Медиамагнат Байрон Аллен предложил за все акции Paramount $14,3 млрд

Медиамагнат Байрон Аллен предложил за все акции Paramount $14,3 млрд

RBI в IV квартале продолжил сокращать бизнес в России

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });