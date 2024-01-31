Апелляция поддержала взыскание с Euroclear 98 млн руб. и $58 млн в пользу Росбанка

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в ноябре удовлетворил иск Росбанка о взыскании с Euroclear Bank 98,216 млн рублей и $57,986 млн.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Банк в сентябре обратился с иском в суд в связи с блокировкой средств на счетах в Euroclear. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Росбанк по итогам третьего квартала 2023 года занял 12-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Сейчас в российских судах находится более ста исков к Euroclear. Первым дело против европейского депозитария из-за блокировки активов выиграл банк "Санкт-Петербург", подавший иск в сентябре 2022 года.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь, европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.