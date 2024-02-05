Bloomberg сообщил о подготовке новых санкций G7 против России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Страны G7 параллельно с Евросоюзом введут ограничения против России, приуроченные ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Меры координируются с союзниками по G7, каждый из которых, как ожидается, подготовит свой собственный пакет санкций к годовщине.

Как сообщило Politico со ссылкой на европейских дипломатов, в ЕС в рамках 13-го пакета санкций рассматривается идея ограничить поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне. Кроме того, Польское радио сообщило, что в рамках 13-го пакета в санкционный список ЕС могут попасть почти 250 персон и компаний.

Ранее западные СМИ сообщали, что в рамках нового пакета ограничений ЕС планирует расширить санкционные списки физических и юридических лиц, в отношении которых действуют заморозка активов и запрет на въезд на территорию ЕС. При этом маловероятно, что санкции будут включать в себя запрет на импорт алюминия из России, на котором настаивают Польша и страны Балтии.

Bloomberg, со своей стороны, отмечает, что "новые экономические меры ЕС находятся в разработке, но вряд ли будут готовы к сроку 24 февраля". Параллельная инициатива стран G7 по конфискации российских активов, которые заморожены преимущественно в европейских странах, также едва ли получит поддержку Италии, Франции и Германии, сказали источники в ЕС и отдельных странах союза.