Цена Brent достигла $79,15 за баррель, завершая неделю падением почти на 5%

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 по московскому времени составляет $79,15 за баррель, что на $0,45 (0,57%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,42 (0,57%), до $74,24 за баррель.

На текущей неделе Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8% благодаря ожиданиям, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС станут важным шагом к завершению текущего конфликта.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщила Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

Ранее стало известно, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, стороны конфликта рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

Тем временем министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в четверг не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.