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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, заявил в четверг журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ.

ЭкономикаМВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,6% с 1,1%Читать подробнее

"Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика. Потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", - сказал Решетников.

МВФ накануне опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен - до 1,1%.

Максим Решетников МВФ Минэкономразвития
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