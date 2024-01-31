Песков назвал "небезынтересным" прогноз МВФ о росте ВВП РФ в 2024 году на 2,6 %

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали любопытным прогноз МВФ о перспективах мировой экономики, в котором утверждается, что ВВП России в 2024 году вырастет на 2,6%, хотя ранее прогнозировалось его увеличение на 1,1%.

"Это очень любопытная информация", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прогноз.

При этом он обратил внимание на большой разброс в оценках роста экономики РФ как в российских ведомствах, так и международных организациях.

"Это говорит, что потенциал прогнозирования сейчас сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения, но, безусловно, это небезынтересно", - добавил Песков.

Во вторник МВФ повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 2,6% с 1,1%, ожидавшихся им в октябре. Обновленный прогноз приводится в январском обзоре мировой экономики (WEO Update: Moderating Inflation and Steady Growth Open Path to Soft Landing), опубликованном МВФ во вторник.

Ожидания МВФ на текущий год сопоставимы с сентябрьской оценкой Минэкономразвития – 2,3%, и существенно превышают текущий интервал оценок Банка России – 0,5-1,5%. В 2025 году фонд ждет роста ВВП РФ на 1,1%.

По итогам 2023 года МВФ оценил рост российской экономики в 3% (октябрьский прогноз – 2,2%, июльский – 1,5%, апрельский – 0,7%, январский – 0,3%, в октябре позапрошлого года фонд ждал падения ВВП РФ в 2023 году на 2,3%). Это ниже ожиданий, который недавно озвучил министр экономического развития Максим Решетников: "Первую оценку роста ВВП в 2023 году мы ожидаем на уровне 3,5%. Если масштаб последующих уточнений будет сопоставим с предыдущими годами, а по нашим косвенным оценкам, он точно будет не меньше, то итоговая оценка роста может составить в районе 4%".

Банк России пока не пересматривал свою октябрьскую оценку по ВВП на 2023 год (2,2-2,7%), однако в декабре в релизе по итогам совета директоров отмечал, что рост превысит 3%. Более высокие относительно ожиданий темпы роста ВВП РФ в 2023 году МВФ связывает с высокими расходами на ОПК и динамикой частного потребления, которому способствовало повышение зарплат в условиях дефицитного рынка труда.