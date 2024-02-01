Решетников отметил устойчивость позиций России на мировых рынках

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия противодействует попыткам стран Запада выдавить ее с мировых рынков и представить свою продукцию по гораздо более высоким ценам, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы видим, что являемся поставщиком надежным для очень многих экономик глобального Юга, для активно развивающихся экономик. И они нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем", - сказал он.

Источниками роста российской экономики он назвал внутренний рынок, импортозамещение по широкому перечню направлений. Также, по словам министра, прочны позиции России на мировых рынках продовольственных товаров, энергетической, металлургической продукции, черных и цветных металлов.

"В то же время постоянно требуется донастройка транспортной системы, платежных систем, финансовых расчетов, потому что наши "коллеги" в кавычках постоянно создают нам проблемы. Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию, свое сырье в том числе, по гораздо более высоким ценам другим странам, навязать им такую торговую политику в ущерб их интересам", - заявил Решетников.