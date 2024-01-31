Цены на нефть опускаются, Brent торгуется на уровне $82,64 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $82,64 за баррель, что на $0,23 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,47 (0,6%), до $82,87 за баррель.

Срок биржевого обращения мартовских контрактов истекает в среду. Более активно торгуемые апрельские фьючерсы на Brent подешевели в ходе торгов на $0,23 (0,28%), до $82,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,21 (0,27%), до $77,61 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,04 (1,4%), до $77,82 за баррель.

В январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании.

Вместе с тем американский президент подчеркнул, что США не хотят крупного конфликта на Ближнем Востоке.

"Все внимание сейчас сфокусировано на следующем шаге США, который, вероятно, определит дальнейшее движение нефтяного рынка", - говорит главный аналитик SI Securities Corp. Уилл Сунгчил Юн.

Президент США утверждал, что Иран причастен к поставкам оружия тем лицам, которые совершили нападение на базу. Тегеран, однако, отрицает свою вовлеченность и призывает Штаты использовать дипломатические методы для ослабления напряженности.

"Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке остается самым очевидным, причем увеличивающимся, риском для нефтяного рынка", - говорится в обзоре аналитиков JPMorgan.

"Хотя эскалации ситуации исключать нельзя, мы по-прежнему считаем ее маловероятной, поскольку у главных сторон конфликта есть мощные стимулы избегать прямой конфронтации и пока они действовали соответственно", - приводит мнение экспертов Market Watch.