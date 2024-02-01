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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Цены на нефть подросли после падения накануне

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $80,84 за баррель, что на $0,29 (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,95 (2,4%) до $80,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,4%) до $76,15 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,97 (2,5%) до $75,85 за баррель.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI – на 5,9%.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего разрастания конфликта в регионе.

"В целом рынок сохраняет осторожность, ожидая мер Вашингтона в ответ на атаку на базу в Иордании, а также того, как будет дальше реагировать Иран", - говорится в обзоре аналитиков ING, который цитирует Market Watch.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал неожиданный рост запасов нефти в стране и увеличение добычи.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей – до 421,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

Brent нефть
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