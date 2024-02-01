Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Ferrari завершила очередной год с рекордной чистой прибылью и выручкой

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. в 2023 году увеличил чистую прибыль на 34% и повысил выручку на 17%, причем оба показателя оказались рекордными в истории компании по итогам второго года подряд.

Как сообщается в пресс-релизе, за прошлый год Ferrari получила чистую прибыль в размере 1,26 млрд евро по сравнению с 939 млн евро в 2022 году при выручке в 5,97 млрд евро против 5,1 млрд евро. Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась на 29%, до 2,28 млрд евро.

Чистая прибыль автопроизводителя в октябре-декабре составила 294 млн евро против 221 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная скорректированная EBITDA выросла до 558 млн евро с 469 млн евро годом ранее, выручка поднялась на 11% и достигла 1,52 млрд евро.

В четвертом квартале продажи Ferrari снизились на 2% в годовом выражении, до 3 245 машин, тогда как по итогам года поставки выросли на 3%, до 13 663 автомобилей.

"Это был очень успешный год, в ходе которого мы укрепили наш бренд благодаря ряду достижений, которые нашли отражение в беспрецедентных финансовых показателях, - заявил CEO компании Бенедетто Винья. - Наша чистая прибыль впервые превысила 1 млрд евро, а рентабельность по EBITDA повысилась до 38,2%".

Компания с оптимизмом смотрит на вероятность того, что в 2026 году ее финансовые показатели будут ближе к верхним границам среднесрочных прогнозов, добавил Винья.

В 2024 году Ferrari рассчитывает получить скорректированную EBITDA в размере не менее 2,45 млрд евро, а выручка ожидается на уровне более 6,4 млрд евро.

Котировки акций Ferrari растут на 5% на торгах в Милане в четверг. Капитализация компании за последние 12 месяцев повысилась на 37,6% и составляет сейчас около 79,6 млрд евро.

Ferrari Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

С начала СВО на оборонные предприятия пришли работать больше 0,5 млн человек

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

Росспецмаш отметил замедление роста выпуска и продажи сельхозтехники в России

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });