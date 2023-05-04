Ferrari увеличила чистую прибыль на 24% в I квартале, выручку - на 20%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV увеличил все основные финансовые показатели по итогам первого квартала 2023 года и подтвердил прогнозы на текущий год в целом.

Как говорится в пресс-релизе Ferrari, чистая прибыль в январе-марте возросла на 24%, до 297 млн евро против 239 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный показатель EBITDA повысился на 27%, до 537 млн евро, EBIT - на 25%, до 385 млн евро.

Выручка компании увеличилась на 20%, до 1,43 млрд евро.

В прошлом квартале Ferrari продала 3 567 автомобилей, на 9,7% больше, чем за тот же период годом ранее. Рост во многом обеспечил высокий спрос на модели Portofino M, 296 GTB и 812 Competizione, говорится в пресс-релизе компании.

В Северной и Южной Америке продажи взлетели на 46%, в Китае (включая Гонконг и Тайвань) - на 39%, в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона - на 19%. Тем временем в регионе EMEA, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи сократились на 12%.

Производитель спорткаров подтвердил прогноз на 2023 год в целом. Компания по-прежнему ожидает выручку в районе 5,7 млрд евро, скорректированную EBITDA в диапазоне от 2,13 до 2,18 млрд евро и скорректированную EBIT в размере от 1,45 млрд до 1,5 млрд евро.

Акции Ferrari дорожают на 2,8% на торгах в Милане в четверг. Капитализация компании с начала года подскочила на 30% и оценивается в 61,5 млрд евро.