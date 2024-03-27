Ferrari создает партнерство с SK On в сфере электромобильных аккумуляторов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. создает партнерство с южнокорейской SK On для разработки электромобильных аккумуляторов.

Как говорится в пресс-релизе SK On, южнокорейская компания поставляла аккумуляторы для наиболее мощных автомобилей Ferrari с 2019 года. В настоящее время SK On является единственным поставщиком аккумуляторов для итальянского автопроизводителя.

В соответствии с соглашением, подписанным двумя компаниями в среду, Ferrari и SK On будут "обмениваться опытом для расширения технологического сотрудничества".

Ожидается, что партнерство SK On и Ferrari поможет компаниям найти новые возможности и потенциальные решения для развития аккумуляторных технологий, отмечается в пресс-релизе южнокорейской компании.

Ferrari планирует представить свой первый полностью электрический автомобиль в четвертом квартале 2025 года. Итальянская компания строит новое предприятие по выпуску электромобилей на севере Италии, которое может запустить в июне этого года.

Акции Ferrari прибавляют в цене 0,2% на торгах в Милане в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 65%.