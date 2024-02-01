Merck завершила IV квартал с убытком при росте выручки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Merck & Co. завершила четвертый квартал 2023 года с убытком, однако выручка превысила ожидания.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $1,226 млрд, или 48 центов в расчете на акцию, против чистой прибыли $3,017 млрд, или $1,18 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $0,03 с $1,62 на акцию.

Выручка Merck выросла на 6% - до $14,63 млрд. Показатель повысился на 13% без учета колебаний курсов обмена валют и продаж препарата Lagevrio.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит скорректированный убыток в размере $0,11 на акцию при выручке в $14,49 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения Merck в минувшем квартале увеличилась на 8% - до $13,141 млрд. Реализация самого продаваемого препарата компании Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, подскочила на 21% и превысила $6,6 млрд. При этом продажи препарата Lagevrio, применяемого для лечения COVID-19, рухнули на 77% и составили $193 млн, в том числе из-за сокращения спроса в Японии и Австралии.

Доходы подразделения по выпуску ветеринарных препаратов увеличились на 4% - до $1,278 млрд.

Merck по итогам 2024 года планирует получить выручку в диапазоне $62,7-64,2 млрд, скорректированную прибыль в расчете на акцию - $8,44-8,59.

За последние три месяца капитализация Merck увеличилась на 17,4% (до $308 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 12,2%.