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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

AstraZeneca оспорила в суде согласование цен на закупку препаратов для Medicare

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала иск к властям США, чтобы оспорить реформу, позволяющую правительству страны торговаться относительно цен закупки лекарств, пишет Financial Times.

Нововведения предусмотрены законом Inflation Reduction Act (IRA), принятым в США в прошлом году, и касаются приобретения лекарств для программы Medicare - крупнейшего покупателя медицинских товаров и услуг в Штатах.

AstraZeneca полагает, что реформа ставит под угрозу достижение цели другого закона, который направлен на стимулирование инвестиций в препараты для лечения редких заболеваний.

Ранее аналогичные иски подали Merck & Co., Bristol Myers Squibb и Johnson & Johnson.

Администрация президента США Джо Байдена планирует опубликовать список первых 10 препаратов, цены на которые будут обсуждаться, в начале следующей недели, сообщило в среду со ссылкой на источники издание Politico. Нововведения должны начать действовать в 2026 году.

Merck США Johnson & Johnson AstraZeneca Bristol Myers Squibb
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