Нефть Brent подорожала до $79,1 за баррель после падения цены накануне

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после падения днем ранее.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени составляет $79,07 за баррель, что на $0,37 (0,47%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,85 (2,3%), до $78,7 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,3 (0,41%) и составили $74,12 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $2,03 (2,7%) - до $73,82 за баррель.

Обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, стороны конфликта рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

"Кажется, рынок продает на слухах, а потом может начать покупать на их опровержении", - отметил Майкл Линч из Strategic Energy and Economic Research.