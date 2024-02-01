Катар сообщил, что ХАМАС предварительно одобрил сделку по заложникам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

"На встрече в Париже удалось закрепить предложение, которое было одобрено израильской стороной, и теперь у нас есть первоначальное подтверждение от ХАМАС", - заявил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари, его слова приводит агентство ЭФЭ.

Times of Israel со ссылкой на местный телеканал отмечает, что, по словам одного из израильских чиновников, Израиль пока не согласился ни на какую сделку.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, Израиль и ХАМАС рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

В ноябре 2023 года Катар, Египет и США выступили посредниками при заключении соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в результате которого освободили 105 заложников. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.