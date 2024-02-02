Brent подешевела до $76,94 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению вечером в пятницу на фоне активного укрепления доллара США.

К 18:02 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,76 (2,24%), до $76,94 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,92 (2,6%), до $71,9 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда.