Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Brent подешевела до $76,94 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению вечером в пятницу на фоне активного укрепления доллара США.

К 18:02 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,76 (2,24%), до $76,94 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,92 (2,6%), до $71,9 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда.

WTI США Brent ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Активисты отозвали предложение к Exxon о дополнительном снижении выбросов

Активисты отозвали предложение к Exxon о дополнительном снижении выбросов

Суд удовлетворил иск к бывшему владельцу электрозавода "Исеть" на 690 млн рублей

Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу выросли до 19 тыс. тонн

Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу выросли до 19 тыс. тонн

Туроператоры предложили отменить визы для туристов из Китая

Туроператоры предложили отменить визы для туристов из Китая

Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 9 января

Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 9 января

Курс доллара поднялся до 91 рубля впервые с 16 января

Цена Brent достигла $79,15 за баррель, завершая неделю падением почти на 5%

Цена Brent достигла $79,15 за баррель, завершая неделю падением почти на 5%

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в январе выросли на 19,3%, до 20 835 автомобилей

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в январе выросли на 19,3%, до 20 835 автомобилей

Десять крупнейших девелоперов строят почти 20% жилья в РФ

Десять крупнейших девелоперов строят почти 20% жилья в РФ

Биржевые цены на 95-й бензин пошли вниз вслед за 92-м

Биржевые цены на 95-й бензин пошли вниз вслед за 92-м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });