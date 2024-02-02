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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Apple увеличила выручку впервые за год в I финквартале, но дала слабый прогноз

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Apple Inc. в октябре-декабре 2023 года прервала череду снижений выручки, длившуюся четыре квартала, и превысила ожидания рынка по показателю чистой прибыли, однако её прогноз на текущий квартал разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль по итогам первого финансового квартала, завершившегося 31 декабря, составила $33,9 млрд, или $2,18 в расчете на акцию, по сравнению с $30 млрд, или $1,88 на акцию, полученными за сопоставимый квартал предыдущего года.

Выручка повысилась на 2%, до $119,6 млрд, против $117,2 млрд годом ранее.

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Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,1 на акцию при выручке в $118 млрд.

Между тем в текущем финквартале Apple ожидает получить выручку примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Год назад показатель составил $94,9 млрд. Эксперты надеялись на его рост до $95,6 млрд.

Продажи Apple в Китае в прошлом квартале сократились на 13%, до $20,8 млрд, что стало еще одним фактором, спровоцировавшим падение акций Apple на 2,9% на дополнительных торгах в четверг. Капитализация компании за последние три месяца повысилась на 5,8%, до $2,85 трлн, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 14%.

Доходы от продаж iPhone в минувшем квартале выросли до $69,7 млрд с $65,8 млрд в предшествующем году. Консенсус-прогноз предполагал $67,6 млрд.

Поступления от продаж компьютеров Mac повысились до $7,8 млрд с $7,7 млрд (при ожиданиях в $7,9 млрд).

Тем временем выручка в сегменте носимых устройств, аксессуаров и устройств для дома опустилась до $11,9 млрд с $13,5 млрд при прогнозе в $11,3 млрд, доходы от реализации iPad сократились до $7 млрд по сравнению с $9,4 млрд (эксперты оценивали показатель в $7,4 млрд).

Выручка сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud увеличилась до $23,1 млрд с $20,8 млрд годом ранее. Аналитики ждали показатель на уровне $23,3 млрд.

Apple потратила почти $27 млрд на выплату дивидендов и выкуп акций в прошлом квартале.

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