MDMG возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) планирует завершить редомициляцию в начале II квартала, после чего сможет возобновить выплату дивидендов, направляя на них до 100% чистой прибыли, включая накопленную.

"Мы находимся на завершающем этапе процесса редомициляции компании в Российскую Федерацию и рассчитываем завершить этот процесс в начале II квартала 2024 года. Это позволит нам возобновить выплату дивидендов, согласно новой дивидендной политике до 100% чистой прибыли компании, включая накопленную за прошедшие отчетные периоды", - заявил основатель и генеральный директор MDMG Марк Курцер, слова которого приводятся в сообщении компании.

Акционеры MDMG в конце августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область). После редомициляции в САР компания будет называться "Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Груп Инвестментс".

Сообщалось, что MDMG намерена сохранить программу ГДР и текущий статус листинга на Московской бирже.

В декабре 2023 года совет директоров MDMG утвердил дивидендную политику, которая предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО за прошедший финансовый год, а также промежуточной финансовой информации - для выплаты промежуточных дивидендов.

Согласно документу, выплата дивидендов обусловлена уровнем долга (соотношение чистый долг/EBITDA должно быть не более 3х). Кроме того, выплата любых дивидендов будет зависеть от размера чистой прибыли (в том числе накопленной), ограничений по существующим соглашениям, имеющегося денежного потока, дивидендов от дочерних компаний, потребностей MDMG в капзатратах, а также условий рынка капитала, целей развития группы и иных связанных с потребностями в финансировании компании вопросов.

Выплата дивидендов должна производиться не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

Последний раз MDMG выплачивала дивиденды осенью 2022 года - по итогам I полугодия. На каждую обыкновенную акцию было выплачено по 8,55 рубля, суммарно - 642,3 млн рублей.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 55 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов РФ.