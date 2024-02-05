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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Выручка MDMG в IV квартале выросла на 20,6%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Выручка MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в IV квартале 2023 года составила 7,98 млрд рублей, увеличившись на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Компания уточняет, что рост обеспечен благодаря двузначному росту выручки по всем направлениям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов.

Так, выручка московских госпиталей увеличилась на 21,6% до 3,99 млрд рублей (в основном благодаря росту выручки от посещаемости госпиталей и проведения циклов ЭКО).

Выручка региональных госпиталей увеличилась на 17,9% до 2,07 млрд рублей, благодаря значительному росту загрузки коечного фонда госпиталей, росту числа посещений и родов.

Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 14,6% до 810 млн рублей, а амбулаторных клиник в регионах – на 27,0% до 1,1 млрд рублей.

Долг MDMG, полностью представленный обязательствами по аренде и лизингу, по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 876 млн рублей, увеличившись на 20 млн рублей по сравнению с данными на 30 сентября. При этом размер денежных средств вырос на 31,8% (на 2,38 млрд рублей) – до 9,89 млрд рублей. Чистая денежная позиция на конец IV квартала составила 9,02 млрд рублей по сравнению с 6,65 млрд рублей на конец III квартала.

Общий объем капитальных затрат в IV квартале 2023 года вырос по сравнению с тем же периодом предыдущего года в 2,9 раза до 486 млн рублей. Основную долю капзатрат составляет госпитальный сегмент (70%).

Как говорится в сообщении, в IV квартале количество принятых родов выросло на 25,6% до 2,58 тыс.; количество циклов ЭКО увеличилось на 17,7% и составило 5,21 тыс.; количество койко-дней выросло на 3,3% до 40,61 тыс.; количество амбулаторных посещений увеличилось на 19% до 602,59 тыс.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2023 ГОД

По итогам 2023 года выручка MDMG увеличилась на 9,6% и составила 27,63 млрд рублей.

Выручка московских госпиталей в 2023 году возросла на 3,1% - до 13,42 млрд рублей (в основном благодаря росту количества циклов ЭКО и посещаемости по направлениям акушерство и гинекология, педиатрия, диагностика, телемедицина).

Выручка региональных госпиталей выросла на 15,5% - до 7,51 млрд рублей.

Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 9,7% - до 2,89 млрд рублей, а амбулаторных клиник в регионах - на 23,6%, до 3,78 млрд рублей.

В 2023 году количество принятых родов выросло на 15,3%, до 9,89 тыс., при росте среднего чека в Москве на 0,9% - до 487,2 тыс. рублей, в регионах - на 11,5%, до 201,9 тыс. рублей.

Количество циклов ЭКО увеличилось в 2023 году на 14,6% и составило 19,33 тыс. При этом средний чек в Москве вырос на 6% - до 290,4 тыс. рублей, а в регионах - на 10,1%, до 270,0 тыс. рублей.

Количество койко-дней в 2023 году снизилось на 2,5%, до 146,342 тыс., в связи с ослаблением пандемии COVID-19 при одновременном снижении среднего чека в Москве на 1,8% до 89,1 тыс. рублей, и росте в регионах на 14,7% до 39,8 тыс. рублей.

Количество амбулаторных посещений увеличилось на 11,4% до 2,12 млн. При этом средний чек в Москве вырос на 4% до 5,5 тыс. рублей, в регионах – на 2,8% до 2,2 тыс. рублей.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении находится около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 55 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов РФ.

MDMG MD Medical Group Investments
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