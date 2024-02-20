Акционеры MDMG утвердили ряд спецрешений в преддверии редомициляции в РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) на внеочередном собрании во вторник утвердили ряд специальных решений, связанных с предстоящей редомициляцией компании, говорится в ее сообщении.

Акционеры MDMG в августе 2023 года одобрили редомициляцию компании с Кипра в специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область).

На собрании во вторник акционеры, в частности, одобрили, что после редомициляции компания продолжит свою деятельность под названием "Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МД Медикал Груп"; MD Medical Group IPJSC).

Уставный капитал МКПАО будет номинирован в рублях, составлять 538 550 161,7 рубля и состоять из 75 125 010 обыкновенных акций номинальной стоимостью 7,16872 рубля каждая. Сейчас уставный капитал, номинированный в долларах, составляет $6,01 млн, разделен на 75 125 010 обыкновенных акций номиналом $0,08.

Гендиректором МКПАО останется Марк Курцер. Совет директоров сохраняется в текущем составе: Владимир Меклер (является председателем совета с 2016 года), Марк Курцер, независимые директора Виталий Устименко, Татьяна Лукина, Сергей Калугин, Юрий Кудимов. Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров компании, утверждено АО "Межрегиональный регистраторский центр".

Кроме того, акционеры утвердили специальным решением, что в течение года после регистрации МКПАО в ЕГРЮЛ компания обязуется осуществить инвестиции на территории РФ в размере 50 млн рублей.

В начале февраля компания сообщила, что находится на завершающем этапе процесса редомициляции и планирует завершить его в начале II квартала 2024 года. После этого компания рассчитывает возобновить выплату дивидендов. Согласно дивидендной политике, утвержденной в декабре 2023 года, компания планирует направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли, включая накопленную за прошедшие отчетные периоды.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 55 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов РФ.