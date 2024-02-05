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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Brent подешевела до $77,07 за баррель

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Нефть начала умеренно дешеветь на "ястребиных" заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, понизивших оценку рынком вероятности снижения процентной ставки в марте.

К 14:37 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,34%), до $77,07 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,34 (0,47%), до $71,94 за баррель

За минувшую неделю Brent упала в цене на 6,8%, WTI - на 7,4% на информации о том, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о перемирии. Недельное снижение стало рекордным с октября. Однако в конце недели в СМИ появилась информация о том, что ХАМАС не согласилась с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которые обсуждались на встрече в Париже.

На выходных председатель ФРС Джером Пауэлл заявил CBS News, что устойчивость экономики США позволяет американскому ЦБ не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки. Ее пересмотр в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", сказал он.

Также участники рынка следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов.

"Нефть начала неделю с попытки восстановить утраченные позиции после того, как скоординированные удары коалиции переключились с целей в Сирии и Ираке на объекты хуситов в Йемене, - отметил аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Но на цены оказывает давление резкий разворот в плане ожидания от процентных ставок".

Brent WTI Джером Пауэлл Израиль Йемен ФРС ХАМАС
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