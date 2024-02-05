"Тольяттиазот" в 2023 году увеличил отгрузку продукции по железной дороге на 37%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Тольяттиазот" (ТОАЗ) по итогам 2023 года увеличил объем отгрузки продукции железнодорожным транспортом на 37%, сообщает пресс-служба компании.

Железнодорожный транспорт является одним из ключевых каналов доставки продукции ТОАЗа: компания отправляет на экспорт и внутренний рынок аммиак, карбамид, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), метанол и аммиачную воду.

"Рост отгрузки карбамида в 2023 году составил 80%, КФК - 397%", - говорится в сообщении.

За последние несколько лет, по данным пресс-службы, в транспортном парке появилось более 1 тыс. цистерн для перевозки аммиака и более 600 минераловозов.

Летом 2022 года ТОАЗ приступил к модернизации наливных путей сливоналивной эстакады для увеличения отгрузки аммиака по железной дороге. Также в прошлом году сообщалось о наращивании ж/д парка цистерн для аммиака под новое направление - через перевалочный комплекс аммиака и карбамида в морском порту Тамань.

Планы по увеличению парка ж/д цистерн для перевозки аммиака появились на фоне приостановки 24 февраля 2022 года транзита через аммиакопровод Тольятти-Одесса (ранее на экспорт по этому трубопроводу шло до 64% аммиака - ИФ).

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год.