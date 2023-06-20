В МИД РФ заявили, что быстро запустить аммиакопровод "Тольятти-Одесса" невозможно

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Москва не снимает требование о необходимости запуска аммиакопровода "Тольятти-Одесса", однако понимает, что реальных возможностей для его быстрого запуска в настоящее время нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Здесь есть два аспекта: мы это требование не снимаем, так как оно вписано в пакет общих договоренностей. Но одновременно мы понимаем, что после этого подрыва украинской стороной аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Физически такая возможность быстрого запуска аммиакопровода уничтожена киевским режимом", - подчеркнул он.

Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области был поврежден 5 июня. По данным Минобороны РФ, это произошло в результате диверсии украинской стороны.

Транзит аммиака по этому маршруту был приостановлен с 24 февраля 2022 года "в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода", говорилось тогда в сообщении компании "Тольяттиазот".