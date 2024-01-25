Терминал по перевалке аммиака в Тамани планируют запустить во II квартале 2024 года

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Работа над проектом по строительству терминала для перевалки аммиака и удобрений в Тамани на текущий момент продолжается, предполагаемый срок запуска - II квартал 2024 года, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин.

"Проект находится в активной стадии реализации. Мы его мониторим, коллегам (из "Тольяттиазота" - ИФ) помогаем. Как и во многих инвестиционных проектах, там бывают непредвиденные факторы, которые влияют на проект, но проект точно будет запущен", - заявил он в кулуарах выставки "Россия".

"Мы видим интервал где-то во втором квартале этого года, когда проект будет запущен", - прокомментировал он возможные сроки запуска терминала.

Ранее "Тольяттиазот" (контролируется "Уралхимом") сообщал, что первую очередь терминала в Тамани мощностью до 2 млн тонн аммиака в год планируется запустить в декабре 2023 года. Вторая очередь строительства запланирована на 2024-2025 годы, с ее вводом мощности вырастут до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 тонн карбамида в год.

Ввод экспортного терминала позволит "Тольяттиазоту" вновь выйти на полную загрузку, сокращенную из-за остановки в 2022 году аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Стоимость строительства терминала, по последним оценкам, составляет 60 млрд рублей.