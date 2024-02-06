Строительство III этапа Восточного полигона РЖД оценили в 2,7 трлн рублей до 2032 года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость строительства III этапа Восточного полигона ОАО "РЖД" оценивается в 2,7 трлн рублей в текущих ценах, сообщил журналистам в кулуарах Совета Федерации замминистра транспорта Валентин Иванов.

"Мы планируем до конца марта утвердить паспорт III этапа", - добавил он.

Иванов напомнил, что реализация III этапа развития Восточного полигона предполагает увеличение провозной способности до 210 млн тонн к 2030 году, а полноценный III этап - это не менее 255 млн тонн к 2032 году.

II этап строительства Восточного полигона должен быть завершен в 2024 году. В конце декабря 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что план строительства III этапа Восточного полигона РЖД должен быть подготовлен к весне.

"Ключевой вопрос - в продлении III этапа (развития Восточного коридора - ИФ). Решение принято. В каком формате, в каком объеме будет - нам дано правительством поручение посчитать до марта следующего года (речь о 2024 годе - ИФ)", - сообщал он.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона заложены на уровне 366 млрд рублей.