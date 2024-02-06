Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Строительство III этапа Восточного полигона РЖД оценили в 2,7 трлн рублей до 2032 года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость строительства III этапа Восточного полигона ОАО "РЖД" оценивается в 2,7 трлн рублей в текущих ценах, сообщил журналистам в кулуарах Совета Федерации замминистра транспорта Валентин Иванов.

"Мы планируем до конца марта утвердить паспорт III этапа", - добавил он.

Иванов напомнил, что реализация III этапа развития Восточного полигона предполагает увеличение провозной способности до 210 млн тонн к 2030 году, а полноценный III этап - это не менее 255 млн тонн к 2032 году.

II этап строительства Восточного полигона должен быть завершен в 2024 году. В конце декабря 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что план строительства III этапа Восточного полигона РЖД должен быть подготовлен к весне.

"Ключевой вопрос - в продлении III этапа (развития Восточного коридора - ИФ). Решение принято. В каком формате, в каком объеме будет - нам дано правительством поручение посчитать до марта следующего года (речь о 2024 годе - ИФ)", - сообщал он.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона заложены на уровне 366 млрд рублей.

Марат Хуснуллин РЖД Валентин Иванов Восточный полигон Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фармкомпания Novartis покупает германскую MorphoSys за 2,7 млрд евро

Фармкомпания Novartis покупает германскую MorphoSys за 2,7 млрд евро

Японская MOL ищет способ продать зафрахтованные газовозы для "Арктик СПГ 2"

ММК заплатил windfall tax в размере 3,3 млрд рублей

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция

"Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

Глава Shell раскритиковал заморозку выдачи лицензий на экспорт СПГ из США

Торги акциями "Делимобиля" начнутся на "Мосбирже" 7 февраля

ВТБ хочет взыскать с экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева 168 млн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });