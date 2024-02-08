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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

РЖД открыли движение по второму пути перегона в сторону портов Хабаровского края

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - РЖД открыли движение поездов по построенному второму пути на перегоне Гурское-Почепта в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

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Перегон расположен на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино, по которой доставляются грузы в порты Татарского пролива в Хабаровском крае.

Строители уложили 9 км пути и 6 стрелочных переводов, смонтировали 153 км различных кабельных линий.

Для увеличения пропускной способности железной дороги от Комсомольска-на-Амуре до Ванино с 40 млн до 82 млн тонн РЖД планируют к началу 2025 года построить вторые пути и двухпутные вставки еще на 22 перегонах.

РЖД Хабаровский край Ванино
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