Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Brent подорожала до $78,69 за баррель на фоне напряженности в Красном море

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером во вторник на фоне напряженности в Красном море.

К 17:56 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,9%), до $78,69 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,71 (0,98%), до $73,49 за баррель.

Мятежники-хуситы заявили, что запустили ракеты по двум судам в Красном море.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сари, ударам подверглись суда Star Nasia и Morning Tide. Первое шло под флагом Маршалловых островов, второе - под флагом Барбадоса.

Ранее во вторник Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские войска уничтожили в Красном море два беспилотных катера хуситов, оснащенных взрывчаткой.

Brent WTI США Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили об уходе из Белоруссии холдинга Kronospan

Катар спрогнозировал дефицит газа в 2025-2030 гг.

Катар спрогнозировал дефицит газа в 2025-2030 гг.

Фармкомпания Novartis покупает германскую MorphoSys за 2,7 млрд евро

Фармкомпания Novartis покупает германскую MorphoSys за 2,7 млрд евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });