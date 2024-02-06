Brent подорожала до $78,69 за баррель на фоне напряженности в Красном море

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером во вторник на фоне напряженности в Красном море.

К 17:56 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,9%), до $78,69 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,71 (0,98%), до $73,49 за баррель.

Мятежники-хуситы заявили, что запустили ракеты по двум судам в Красном море.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сари, ударам подверглись суда Star Nasia и Morning Tide. Первое шло под флагом Маршалловых островов, второе - под флагом Барбадоса.

Ранее во вторник Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские войска уничтожили в Красном море два беспилотных катера хуситов, оснащенных взрывчаткой.