Spotify сократила квартальный чистый убыток в шесть раз

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, в четвертом квартале 2023 года сократила чистый убыток более чем в 6 раз, что превзошло ожидания.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил 70 млн евро, или 0,36 евро в расчете на акцию, по сравнению с 430 млн евро, или 2,93 евро на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Выручка Spotify увеличилась до 3,67 млрд евро с 3,17 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 0,37 евро на акцию при выручке в 3,72 млрд евро.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец декабря составляло 602 млн человек, что на 23% больше показателя годом ранее и на 5% выше сентябрьского уровня. Аналитики ожидали 601 млн человек, сама компания три месяца назад давала аналогичный прогноз.

Компания планирует, что в первом квартале общее количество пользователей достигнет 618 млн, в то время как эксперты в среднем ожидают 619 млн. Spotify также предполагает, что выручка увеличится до 3,6 млрд евро, что в целом совпадает с прогнозами аналитиков.

Котировки акций Spotify подскочили на 7,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. Капитализация компании за последние три месяца взлетела почти на 35% (до $42,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 13%.