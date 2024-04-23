Spotify в I квартале вернулась к прибыли

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, зафиксировала чистую прибыль в первом квартале 2024 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 20%.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 197 млн евро, или 0,97 евро на акцию, по сравнению с чистым убытком в 225 млн евро, или 1,16 евро на акцию, годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что Spotify зафиксирует чистую прибыль в размере 0,62 евро на акцию.

Квартальная выручка компании повысилась до 3,64 млрд евро с 3,04 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 3,61 млрд евро.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец марта составляло 615 млн человек, что на 19% больше показателя годом ранее и на 2% выше, чем на конец 2023 года. В феврале компания прогнозировала, что этот показатель составит 618 млн человек.

Количество платных подписчиков Spotify в минувшем квартале увеличилось на 14% в годовом выражении и на 1% за квартал, до 239 млн, как и ожидалось. Средняя выручка в расчете на платного подписчика повысилась на 5%, до 4,55 евро.

По прогнозу Spotify, во втором квартале число пользователей сервиса достигнет 631 млн человек, платных подписчиков - 245 млн, выручка достигнет 3,8 млрд евро.

Акции компании подскочили в цене на 13% в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла в 2,3 раза.