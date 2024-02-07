Brent подорожала до $79,06 за баррель на геополитике

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти днем в среду, поднимаясь третью сессию кряду на геополитических рисках.

К 14:20 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,6%), до $79,06 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,63%), до $73,77 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 0,8%, WTI подорожала на 0,7% на рисках перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

Йеменские хуситы выпустили шесть баллистических ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "6 февраля (...) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых районов Йемена в направлении южной части Красного моря и Аденского залива", - говорится в пресс-релизе.

"Фьючерсы на нефть продолжают торговаться в узком диапазоне, - отмечает основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Одна из главных причин, по которой на рынке не наблюдается премии на геополитические риски, заключается в незаметном повышении поставок топлива из стран, не входящих в ОПЕК".

Кроме того, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API), указавшие на рост резервов нефти в США на неделе, завершившейся 2 февраля, на 647 тысяч баррелей. Рынок ожидал повышения на 2,133 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет укажет на подъем запасов нефти примерно на 1,9 млн баррелей.