Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Costco впервые за сорок лет сменится финдиректор

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, объявил об уходе Ричарда Галанти с поста главного финансового директора по собственному желанию.

Галанти, проработавший в этой должности около 40 лет, 15 марта уступит ее Гэри Миллерчипу, бывшему CFO сети супермаркетов Kroger Co. При этом Галанти до января 2025 года включительно останется в компании в качестве консультанта и сохранит за собой место в совете директоров.

Об уходе Миллерчипа из Kroger было объявлено 5 февраля. По словам аналитика Oppenheimer Рупеша Парикха, это стало неожиданностью для рынка.

Миллерчип проработал в Kroger 15 лет, в том числе около пяти - в качестве главного финдиректора.

Costco Kroger США Ричард Галанти Гэри Миллерчип
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили об уходе из Белоруссии холдинга Kronospan

Катар спрогнозировал дефицит газа в 2025-2030 гг.

Катар спрогнозировал дефицит газа в 2025-2030 гг.

Фармкомпания Novartis покупает германскую MorphoSys за 2,7 млрд евро

Фармкомпания Novartis покупает германскую MorphoSys за 2,7 млрд евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });