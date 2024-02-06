В Costco впервые за сорок лет сменится финдиректор

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, объявил об уходе Ричарда Галанти с поста главного финансового директора по собственному желанию.

Галанти, проработавший в этой должности около 40 лет, 15 марта уступит ее Гэри Миллерчипу, бывшему CFO сети супермаркетов Kroger Co. При этом Галанти до января 2025 года включительно останется в компании в качестве консультанта и сохранит за собой место в совете директоров.

Об уходе Миллерчипа из Kroger было объявлено 5 февраля. По словам аналитика Oppenheimer Рупеша Парикха, это стало неожиданностью для рынка.

Миллерчип проработал в Kroger 15 лет, в том числе около пяти - в качестве главного финдиректора.