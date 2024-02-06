"Диасофт" может провести SPO через 2 года после IPO

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) рассматривает возможность SPO через два года после проведения IPO для привлечения новых инвестиций, необходимых для развития бизнеса, заявил гендиректор компании Александр Глазков в эфире канала "Газпромбанк Инвестиции".

"Через два года либо SPO будет, либо что-то еще будем смотреть", - сказал он.

Финансовый директор "Диасофта" Дмитрий Поленов отметил, что последние пять лет компания генерирует прибыль, причем каждый квартал, и за счет этого финансирует инвестиции.

По словам Глазкова, прежде у компании был комфортный уровень инвестиций - 300-400 млн рублей в год. "Сейчас вкладываем около 1 млрд рублей в год", - сказал он.

В ближайшие два года "Диасофт" планирует использовать для финансирования развития своего бизнеса средства, которые сможет привлечь в ходе IPO. Средства пойдут как на развитие действующего направления - разработка и внедрение ПО для финансового сектора, так и на два новых направления. Одно из них - разработка ПО корпоративного класса (включая ERP-системы), а другое - разработка системного ПО. В последнем случае речь идет о среде разработки программных продуктов корпоративного класса.

При этом Глазков отметил, что прибыль, которую планирует получать компания, будет направляться на выплату дивидендов.

"На 2024-25 годы в дивидендной политике закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, - сказал Гладков. - На IPO деньги привлекли, и на ближайшую пару лет денег для инвестиций достаточно".

По данным компании, ее выручка за 2022 финансовый год (завершился в марте 2023 года) составила 7,18 млрд рублей, EBITDA - 3 млрд рублей. Показатель рентабельности EBITDA был равен 41%.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) "Диасофта" за 6 месяцев 2023 финансового года (завершились 30 сентября 2023 года) выросла по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 118%, до 16,8 млрд рублей.

Собственно выручка "Диасофта" за этот отчетный период (по МСФО) повысилась на 23,5% и составила 3,4 млрд рублей, а выручка за 12 последних месяцев (с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года) составила 7,9 млрд рублей.

Показатель EBITDA за 6 месяцев 2023 финансового года вырос на 51%, до 1,2 млрд рублей. EBITDA за последние 12 месяцев составила 3,5 млрд рублей.

Ранее совет директоров "Диасофта" установил цель по выручке на 2023 финансовый год (завершится в марте 2024 года) на уровне 9,2 млрд рублей, а по рентабельности EBITDA - на уровне 44,5%.

Как сообщалось, 1 февраля "Диасофт" официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии (ее объем составляет 600 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 руб., была зарегистрирована Банком России в январе). Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им акций. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% акций компании.

По оценке "БКС Мир инвестиций", выручка "Диасофта" может расти в среднем на 30% в год и достичь в 2026 году 20 млрд рублей (9,2 млрд рублей в 2023 финансовом году), а показатель EBITDA - 10 млрд рублей (4,1 млрд рублей).

"Диасофт" активен на рынке с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Сейчас ПАО "Диасофт" (до января текущего года было АО) является головной структурой одноименной группы компаний. В нее входит 13 предприятий, включая две зарубежные "дочки". В компаниях группы работают около 2,1 тысячи человек. Ее подразделения расположены в семи городах России.

Акционерный капитал компании разделен на 10 млн акций номинальной стоимостью 0,01 рубля. Они распределены между 24 физлицами и двумя юрлицами. Крупнейшими акционерами "Диасофта" являются Александр Глазков (22,66%), Александр Генцис (18,99%), Андрей Дымов (10,45%), Олег Михалев (15,66%), Олег Рощупкин (10,42%), Денис Ольшевский (6,42%) и Алексей Грошев (5,76%).